Рекламодателям

Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025

  • 28/03/2025, 09:45
Автор: Марина Санькова
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
Если пересаживать растения в неудачный день, их рост может замедлиться, или они испытают стресс, что отразится на развитии. С другой стороны, верно выбранный день для пересадки обеспечит вашим растениям силу и энергию для развития

Как обеспечить правильный уход за комнатными растениями в апреле

В этом месяце продолжают пересадку, а только что пересаженные экземпляры и черенки после укоренения необходимо полить, опрыскать и обеспечить защиту от интенсивного солнечного света. После появления крепких побегов, растения переносят в более освещенное место и увеличивают частоту полива. Весеннее солнце может быть слишком ярким для многих комнатных растений, особенно расположенных на солнечной стороне. Для притенения рекомендуется использовать марлю, тюль или полиэтиленовую пленку. Плотные шторы не подходят, так как они ограничивают доступ света. Кактусы можно защитить от прямых солнечных лучей, создав скользящую тень с помощью картона с прорезями.

В апреле начинают подкармливать активно растущие и цветущие растения, а также пересаженные экземпляры.

Важно проводить профилактику против вредителей: регулярно осматривать растения и опрыскивать листья зеленым или табачным мылом. При обнаружении насекомых следует немедленно обработать растение инсектицидами или акарицидами, в зависимости от вида вредителя.

В апреле 2025 года уход за комнатными растениями рекомендуется планировать, опираясь на лунный календарь:

  • Благоприятные дни для посадки и пересадки: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25 апреля.
  • Неплохие дни для работы с растениями: 2, 3, 16, 17, 18, 29, 30 апреля.
  • Неблагоприятные дни: 6, 7, 8, 21, 22 апреля.
  • Запрещенные дни: 13, 26, 27, 28 апреля (новолуние и полнолуние).
Обрезка монстеры манки

Обрезка комнатных растений

Уxoд зa кoмнaтными растениями в aпpeлe 2025 гoдa пo Луннoму кaлeндapю

1 апреля (вторник): Растущая Луна в Тельце. Телец считается плодородным знаком зодиака, что благоприятно для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Разрешается полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов. Пересадка любых комнатных цветов и рыхление почвы не рекомендованы во избежание повреждения корней.

2-3 апреля (среда-четверг): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Рекомендуется посадка ампельных и вьющихся растений, борьба с вредителями и болезнями, обрезка и рыхление почвы без полива. Пересадка растений нежелательна.

4-5 апреля (пятница-суббота): Растущая Луна в Раке. Рак – плодородный знак. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Разрешены полив, подкормка, замачивание семян, рыхление почвы. Посадка луковичных и обработка ядохимикатами не рекомендуются.

6-8 апреля (воскресенье-вторник): Луна во Льве, затем в Деве. Лев – неплодородный знак. Можно рыхлить почву и опрыскивать цветы от вредителей. Посадка и пересадка, проращивание семян, полив и подкормка, обрезка не рекомендуются.

9-10 апреля (среда-четверг): Растущая Луна в Деве. Дева – знак средней плодовитости. Хорошее время для пересадки и деления растений, посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива, подкормки и рыхления почвы. Замачивание семян лучше отложить.

11-12 апреля (пятница-суббота): Растущая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов не рекомендуется.

Полив сансевьерии

Полив комнатных растений

13 апреля (воскресенье): Полнолуние в Весах. В полнолуние не рекомендуется работать с растениями.

14-15 апреля (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодородный знак. Отличные дни для посадки многолетников, вьющихся и луковичных цветов. Хорошо проводить подкормки, полив, замачивание семян и борьбу с вредителями. Пересадку, обрезку и деление корней лучше отложить.

16-18 апреля (среда-пятница): Луна в Стрельце, затем в Козероге. Стрелец – малопродуктивный знак. Хорошие дни для посадки ампельных растений. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Пересадка, замачивание семян, обрезка нежелательны.

19-20 апреля (суббота-воскресенье): Убывающая Луна в Козероге. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых растений, обрезки, полива, подкормки, замачивания семян, борьбы с вредителями. Старайтесь не травмировать корни.

21-22 апреля (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. Можно рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней. Водолей непригоден для посадок, пересадок, полива, подкормки и черенкования.

23-25 апреля (среда-пятница): Луна в Рыбах, затем в Овне. Рыбы – плодородный знак. Удачное время для пересадки, посадки луковичных и многолетних растений, укоренения черенков, но поливать и подкармливать нужно умеренно. Обрезка, опрыскивание от вредителей не рекомендуются.

26-28 апреля (суббота-понедельник): Новолуние в Тельце. В период новолуния растения уязвимы, поэтому не рекомендуется их беспокоить.

29-30 апреля (вторник-среда): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Рекомендуется посадка ампельных и вьющихся растений, борьба с вредителями, обрезка и рыхление почвы без полива. Пересадка растений нежелательна.

Пересадка пеларгонии

Пересадка комнатных растений

Источник фото: Freepik.com

556

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода лунный календарь на апрель 2025


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Кузнецов, новосибирский бизнесмен, девелопер и инвестор

Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами

Новосибирского бизнесмена один такой проект довел до уголовного дела
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Потомки выживших на Безымянной высоте героев встретились в Новосибирске
28/03/25 13:00
История Общество
Суд отправил в СИЗО сына алтайского олигарха за смертельное ДТП в Новосибирске
28/03/25 12:30
Общество Право&Порядок Происшествия
Общественники продавливают допкритерии выбора мест под полигоны в Новосибирске
28/03/25 12:00
Власть Общество Экология
Сибиряки меняют фокус с личной жизни на карьеру
28/03/25 11:45
Общество
ХК «Сибирь» потерпел поражение в первом матче плей-офф КХЛ
28/03/25 11:00
Спорт
Вкладчики изучают возможности возврата на фондовый рынок
28/03/25 10:25
Бизнес Инвестиции Финансы
Муниципальному «Метро МиР» заблокировали реорганизацию в Новосибирске
28/03/25 10:04
Бизнес Власть
Прокуратура проверяет причины закрытия аэропорта Толмачево в Новосибирске
28/03/25 9:30
Общество
«Локомотив экономики» замедляет ход и тормозит рынок строительных материалов
28/03/25 9:00
Недвижимость Рынки
Новосибирцы в среднем за год купили более 70 литров пива на человека
27/03/25 19:00
Бизнес Общество
Повторный тендер на проектирование сетей в «Смарт-Сити» объявили в Новосибирске
27/03/25 18:30
Бизнес
Дмитрий Солнцев: сибирским компаниям открыт бесплатный доступ к платформе Сбера по управлению киберугрозами
27/03/25 18:04
Технологии
За размещение рекламы на запрещенных в России площадках будут штрафовать
27/03/25 18:00
Бизнес ПроБизнес
Основатель «Русагро» Вадим Мошкович просит отпустить его под залог в миллиард
27/03/25 17:45
Бизнес
В СФР рассказали об изменениях в пенсионной системе с 1 апреля 2025 года
27/03/25 17:15
Общество
Новосибирцев предупредили о появлении мошенников в домовых чатах
27/03/25 17:00
Общество Право&Порядок
Первые отечественные базовые станции запустили в Новосибирской области
27/03/25 16:44
Технологии
Дело главы новосибирского Госстройнадзора передали в суд
27/03/25 16:30
Общество Право&Порядок
Компания Ariston вернула контроль над своим российским подразделением
27/03/25 16:00
Бизнес
«СпецТрансСтрой» хочет взыскать с новосибирской компании почти 13 млн рублей
27/03/25 15:30
Бизнес
Популярное
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Любителю выпить провели шесть операций за пять месяцев в Новосибирске
25/03/25 14:00
Полчищами крыс обеспокоены жители МКД в Новосибирске
24/03/25 17:15
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети
27/03/25 9:05
Энергетики рассказали о готовности инфраструктуры к паводку
25/03/25 16:20
Банк Уралсиб получил награды премии «Хрустальная гарнитура»
24/03/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке
21/03/25 11:08
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска