Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025

Как обеспечить правильный уход за комнатными растениями в апреле

В этом месяце продолжают пересадку, а только что пересаженные экземпляры и черенки после укоренения необходимо полить, опрыскать и обеспечить защиту от интенсивного солнечного света. После появления крепких побегов, растения переносят в более освещенное место и увеличивают частоту полива. Весеннее солнце может быть слишком ярким для многих комнатных растений, особенно расположенных на солнечной стороне. Для притенения рекомендуется использовать марлю, тюль или полиэтиленовую пленку. Плотные шторы не подходят, так как они ограничивают доступ света. Кактусы можно защитить от прямых солнечных лучей, создав скользящую тень с помощью картона с прорезями.

В апреле начинают подкармливать активно растущие и цветущие растения, а также пересаженные экземпляры.

Важно проводить профилактику против вредителей: регулярно осматривать растения и опрыскивать листья зеленым или табачным мылом. При обнаружении насекомых следует немедленно обработать растение инсектицидами или акарицидами, в зависимости от вида вредителя.

В апреле 2025 года уход за комнатными растениями рекомендуется планировать, опираясь на лунный календарь:

Благоприятные дни для посадки и пересадки : 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25 апреля.

: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25 апреля. Неплохие дни для работы с растениями : 2, 3, 16, 17, 18, 29, 30 апреля.

: 2, 3, 16, 17, 18, 29, 30 апреля. Неблагоприятные дни : 6, 7, 8, 21, 22 апреля.

: 6, 7, 8, 21, 22 апреля. Запрещенные дни: 13, 26, 27, 28 апреля (новолуние и полнолуние).

Уxoд зa кoмнaтными растениями в aпpeлe 2025 гoдa пo Луннoму кaлeндapю

1 апреля (вторник): Растущая Луна в Тельце. Телец считается плодородным знаком зодиака, что благоприятно для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Разрешается полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов. Пересадка любых комнатных цветов и рыхление почвы не рекомендованы во избежание повреждения корней.

2-3 апреля (среда-четверг): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Рекомендуется посадка ампельных и вьющихся растений, борьба с вредителями и болезнями, обрезка и рыхление почвы без полива. Пересадка растений нежелательна.

4-5 апреля (пятница-суббота): Растущая Луна в Раке. Рак – плодородный знак. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Разрешены полив, подкормка, замачивание семян, рыхление почвы. Посадка луковичных и обработка ядохимикатами не рекомендуются.

6-8 апреля (воскресенье-вторник): Луна во Льве, затем в Деве. Лев – неплодородный знак. Можно рыхлить почву и опрыскивать цветы от вредителей. Посадка и пересадка, проращивание семян, полив и подкормка, обрезка не рекомендуются.

9-10 апреля (среда-четверг): Растущая Луна в Деве. Дева – знак средней плодовитости. Хорошее время для пересадки и деления растений, посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива, подкормки и рыхления почвы. Замачивание семян лучше отложить.

11-12 апреля (пятница-суббота): Растущая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов не рекомендуется.

13 апреля (воскресенье): Полнолуние в Весах. В полнолуние не рекомендуется работать с растениями.

14-15 апреля (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодородный знак. Отличные дни для посадки многолетников, вьющихся и луковичных цветов. Хорошо проводить подкормки, полив, замачивание семян и борьбу с вредителями. Пересадку, обрезку и деление корней лучше отложить.

16-18 апреля (среда-пятница): Луна в Стрельце, затем в Козероге. Стрелец – малопродуктивный знак. Хорошие дни для посадки ампельных растений. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Пересадка, замачивание семян, обрезка нежелательны.

19-20 апреля (суббота-воскресенье): Убывающая Луна в Козероге. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых растений, обрезки, полива, подкормки, замачивания семян, борьбы с вредителями. Старайтесь не травмировать корни.

21-22 апреля (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. Можно рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней. Водолей непригоден для посадок, пересадок, полива, подкормки и черенкования.

23-25 апреля (среда-пятница): Луна в Рыбах, затем в Овне. Рыбы – плодородный знак. Удачное время для пересадки, посадки луковичных и многолетних растений, укоренения черенков, но поливать и подкармливать нужно умеренно. Обрезка, опрыскивание от вредителей не рекомендуются.

26-28 апреля (суббота-понедельник): Новолуние в Тельце. В период новолуния растения уязвимы, поэтому не рекомендуется их беспокоить.

29-30 апреля (вторник-среда): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Рекомендуется посадка ампельных и вьющихся растений, борьба с вредителями, обрезка и рыхление почвы без полива. Пересадка растений нежелательна.