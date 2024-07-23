Пассажира рейса из Москвы задержали за курение на борту самолета в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали и привлекли к административной ответственности иностранца за курение на борту самолета.

В дежурную часть МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о нарушителе. Полицейские отправились к борту самолета, который прибыл в Новосибирск из Москвы. На нем один из пассажиров нарушил правила безопасности во время полёта.

Правоохранители задержали 42-летнего мужчину из одной из стран Средней Азии. Как выяснилось, он закурил сигарету в туалете самолёта.

— В отношении авиапассажира транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении, — отмечается в сообщении Транспортной полиции Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажира рейса из Баку оштрафовали за курение на борту самолета в Новосибирске.