Больница Искитима обвинила провокаторов в краже кровавых пробирок

ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» прокомментировала разбросанные кровавые пробирки на своей территории
По заверению больницы, все отходы обрабатываются и в конечном итоге по классу опасности приближаются к ТКО. После чего их помещают в мешки и кладут в контейнеры. Всё это снимается на камеру и предоставляется в видеоотчете главврачу.
— В течение месяца уже дважды неизвестные лица вытаскивали мешки с мусором из контейнеров, развязывали и разбрасывали содержимое. После этого фотографировали, — говорится в сообщении больницы.
После публикации в соцсетях таких снимков поднялась волна возмущения. Горожане сначала обвинили медицинское учреждение в халатном отношении к специализированным отходам. Прокуратура начала проверку.
Сейчас выяснилось, что вандалов-провокаторов желает вычислить и сама больница.
— Юридический отдел ИЦГБ подготовил заявление в полицию, которое было подано в понедельник, 15 апреля, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит «кровавые» пробирки у больницы под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор: DC Studio
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