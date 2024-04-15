Больница Искитима обвинила провокаторов в краже кровавых пробирок

ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» прокомментировала разбросанные кровавые пробирки на своей территории

По заверению больницы, все отходы обрабатываются и в конечном итоге по классу опасности приближаются к ТКО. После чего их помещают в мешки и кладут в контейнеры. Всё это снимается на камеру и предоставляется в видеоотчете главврачу.

— В течение месяца уже дважды неизвестные лица вытаскивали мешки с мусором из контейнеров, развязывали и разбрасывали содержимое. После этого фотографировали, — говорится в сообщении больницы.

После публикации в соцсетях таких снимков поднялась волна возмущения. Горожане сначала обвинили медицинское учреждение в халатном отношении к специализированным отходам. Прокуратура начала проверку.

Сейчас выяснилось, что вандалов-провокаторов желает вычислить и сама больница.

— Юридический отдел ИЦГБ подготовил заявление в полицию, которое было подано в понедельник, 15 апреля, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит «кровавые» пробирки у больницы под Новосибирском.