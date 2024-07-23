Мужчина посадил на цепь родную мать после ссоры с ней под Новосибирском

Житель Новосибирской области поругался со своей матерью и приковал ее цепью к печке. Инцидент произошел в поселке Новые Решеты Кочковского района в марте 2024 года.
По информации следствия, 20-летний местный житель поссорился со своей матерью и решил ее наказать. Он взял в хлеву металлическую цепь с навесным замком, ударил родительницу кулаком по ноге, обмотал оковы вокруг ее ноги и застегнул на замок. Второй конец цепи он привязал за печку, запер дом и ушел.
Через некоторое время соседка семьи услышала крики о помощи и стук в стену. Женщина не растерялась и вскрыла входную дверь гвоздодером.
Вызволив пленницу, сибирячка позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители сняли освободили женщину от оков.
— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
В ближайшее время сын пленницы предстанет перед судом.
Ранее редакция сообщала о том, что в Тогучинском районе вернувшийся из колонии рецидивист убил свою мать после ссоры из-за денег. Расправившись со старушкой-матерью, душегуб украл ее банковскую карту с накоплениями.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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