Полиция проводит проверку после нападения на подростка-неформала

Полиция начала проверку по факту нападения на подростка за неформальную внешность.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл у торгового центра «Галерея».
— Новосибирскими полицейскими будет проведена проверка, — говорится в сообщении регионального надзорного органа.
По словам очевидцев, в ТРЦ «Галерея» группа лиц в масках нападала на подростков. На жутких кадрах видно, как одному из них отрезают волосы ножом и пинают ногами.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала сообщение от имени своего подписчика, в котором говорится, что инцидент произошёл 15 декабря.
Ранее редакция сообщала о том, что молодому парню выстрелили в лицо из сигнального пистолета в Новосибирске. Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои.
Источник фото: Екатерина Мизулина
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