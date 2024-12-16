Полиция проводит проверку после нападения на подростка-неформала

Полиция начала проверку по факту нападения на подростка за неформальную внешность.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл у торгового центра «Галерея».

— Новосибирскими полицейскими будет проведена проверка, — говорится в сообщении регионального надзорного органа.

По словам очевидцев, в ТРЦ «Галерея» группа лиц в масках нападала на подростков. На жутких кадрах видно, как одному из них отрезают волосы ножом и пинают ногами.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала сообщение от имени своего подписчика, в котором говорится, что инцидент произошёл 15 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что молодому парню выстрелили в лицо из сигнального пистолета в Новосибирске. Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои.