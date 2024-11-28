Молодому парню выстрелили в лицо из сигнального пистолета в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Петухова около дома 101/2. Как рассказывает пострадавший в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи» ВКонтакте, неизвестные школьники пытались оформить банковские карты на его младшего брата.

Он потребовал объяснить, зачем им это нужно. В ответ подростки позвали его за угол. В итоге между молодыми людьми завязалась драка, в ходе которой один из подростков выстрелил защитнику в лицо из сигнального пистолета.

Пострадавший написал заявление в полицию и снял нанесенные ему побои. На рану наложено 5 швов.

— Ситуация неприятная, если есть дети, на которых эти подростки уже успели оформить карты, можете смело идти обращаться в полицию с заявлением. Карты оформляются для отмыва украденных денежных средств, — заявил пострадавший заступник.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что проводится проверка инцидента.

— Участники происшествия установлены и опрошены, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в минувшим летом в Новосибирске была задержана банда кредитных мошенников, которая выманила у граждан 10 миллионов рублей. Жертвами телефонных аферистов стали 168 человек. Кроме того, минувшей весной в городе задержали мошенников, которые обманным путём пытались получить деньги от имени ФСБ. Изъято 7 тысяч сим-карт.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ГБР провели задержание двух нетрезвых посетителей кальянной. Они угрожали персоналу пистолетом.