Прокуратура устанавливает законность могил за забором Гусинобродского кладбища

Грибные места между ТЭЦ 5 и поселком Гусиный брод превратились в погост. Новосибирцы случайно обнаружили в лесополосе вдоль речки Плющиха могильные холмики с номерными табличками. Очевидцы поделились фотографиями страшной находки в социальных сетях.

— Это не просто могилы, это траншеи, где примерно на расстоянии метра воткнуты таблички. А ещё чуть подальше вырыты свежие траншеи, — рассказала на своей страничке Вконтакте сибирячка Наталия Мышлецова.

Большинство захоронений — это безызвестные и неопознанные умершие. Но есть и свежие могилы с памятниками. Сложно представить, что ритуалы проводились без ведома ответственных служб.