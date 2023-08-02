Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

— У нас есть договоренность с нашими белорусскими коллегами о том, что они выпустят для Новосибирска вагон нового дизайна, качества и сервиса. Это будет сделано в 2023 году, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира. — Конечно, для этого придется проделать определенную техническую и организационную работу, чтобы адаптировать, но это произойдет, и программа реновации трамваев в новом облике будет продолжена.

Напомним, программа модернизации трамваев реализуется в Новосибирске, совместно с белорусскими партнерами ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», с 2017 года. На базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь» за это время было модернизировано 42 трамвайных вагона.

Судя по сайту «Белкоммунмаша», холдинг производит три модели трамвайных вагонов, в том числе высокоскоростной трамвай повышенной вместимости с возможностью двухстороннего движения.

Модернизация — более выгодный способ пополнения парка трамваев, нежели покупка новых вагонов, ранее сообщал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. Новый трамвай на рынке стоит около 70 млн рублей, в Новосибирске модернизируют вагоны без замены ходовых частей, капитально ремонтируют, полностью меняя кузов и электрооборудование за 22 млн рублей. По словам Никулина, в 2021 году также была увеличена мощность отопителей трамваев с 16 до 30 киловатт на салон.

В 2023 году в Новосибирске планируется модернизировать 10 трамваев. Износ трамвайного парка в городе Новосибирске на 01.06.2023 составил 80%, в июне сообщал пресс-центр мэрии. С 2024 года и по линии муниципалитета предполагается выделение средств городского бюджета на развитие трамвайной инфраструктуры Кировского района — реконструкцию путей на ул. Мира. По информации мэрии Новосибирска, согласно проекту бюджета, на эти цели будет выделено 40 млн в 2024 году и 100 млн — в 2025.

С 2017 по 2023, на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники — 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее редакция рассказывала о том, что в троллейбусе в Новосибирске током убило собаку-поводыря.