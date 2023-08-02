В Госдуме предложили проверять детские игрушки на «духовность» и «идеологию»

Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложили подготовить критерии проверки детских игрушек на соответствие «духовно-нравственной идеологии», передает газета «Известия». Для этого игрушки будут отправлять не только на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, но и на психолого-педагогическую сертификацию.

Издание сообщает, что парламентарии намерены учесть положения закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

— Речь идёт об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца, — высказалась Буцкая и добавила, что критерии для проверки разработают педагоги и психологи.

Ранее редакция сообщала, что игрушки, пропагандирующие многодетность, могут стать очередной мерой по улучшению демографической ситуации в стране.