В Госдуме предложили проверять детские игрушки на «духовность» и «идеологию»

Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложили подготовить критерии проверки детских игрушек на соответствие «духовно-нравственной идеологии», передает газета «Известия». Для этого игрушки будут отправлять не только на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, но и на психолого-педагогическую сертификацию.
Издание сообщает, что парламентарии намерены учесть положения закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
— Речь идёт об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца, — высказалась Буцкая и добавила, что критерии для проверки разработают педагоги и психологи.
Ранее редакция сообщала, что игрушки, пропагандирующие многодетность, могут стать очередной мерой по улучшению демографической ситуации в стране.
Фото: freepik.com — freepik
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