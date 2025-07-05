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Торговая и складская недвижимость в Новосибирске подешевела

  • 05/07/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Торговая и складская недвижимость в Новосибирске подешевела
Цены упали, как в сделках продажи, так и по аренде

В июне 2025 года на вторичном рынке коммерческой недвижимости в Новосибирской области наблюдалось падение цены на помещения торгового (-4,1%) и складского (-7,2%) назначения. Об этом сообщил специалист в области оценки движимого и недвижимого имущества ООО «Сибирская юридическая компания» Олег Филиппов. В среднем за квадрат торговой недвижимости продавцы просили 142,6 тысяч рублей, складской — 59 тысяч.

Рост цен наблюдался на сегменте помещений офисного (+2%) назначения — до 128,6 тысяч рублей.

— В ближайшие месяцы резкого изменения цен на рынке коммерческой недвижимости не ожидается, однако прогнозируется незначительное снижение для помещений офисного и складского назначений, для помещений торгового назначения незначительный рост, —прогнозирует Филиппов.

Что касается аренды, то ее стоимость упала на всех сегментах коммерческой недвижимости. Средняя цена предложения в сегменте офисов составила 1058 руб./кв.м. (-4,6% к маю), складов — 649 руб./кв.м. (-0,9% к маю), торговых помещений — 1540 руб./кв.м. (-2,8% к маю).

— В ближайшие месяцы существенного изменения арендной платы не ожидается, однако для цен на помещения складского назначения возможен умеренный спад, а для помещений торгового и офисного назначения прогнозируется незначительное увеличение, — говорит Олег Филиппов.

Ранее редакция сообщала о том, что «золотой век» коммерческой недвижимости Новосибирска закончился в 2007 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : коммерческая недвижимость аренда


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