Кадры по всей России ищет институт авиации из Новосибирска

— Нашим флагманом по подготовке кадров сегодня является НГТУ НЭТИ. Но есть узкие направления по которым нецелесообразно садить поток и обучать детей в большом количестве, поэтому мы вышли за территорию региона, — сообщила на пресс-конференции заместитель директора Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина по кадрам и общим вопросам Ольга Медведева.

— В целом СибНИА глобального кадрового голода удалось избежать, — подчеркнула Медведева.

По ее словам, институт заключил договоры о подготовке узких специалистов с вузами по всей России: в Москве, на Дальнем Востоке, Иркутске, Казани и Самаре.

На круглом столе в феврале 2023 года Медведева говорила о жесткой конкуренции за кадры с госкорпорациями и крупными холдингами.

— Нам сложно конкурировать с «Газпромом», «Сбером» с их огромными маркетинговыми бюджетами, в том числе направленными на привлечение кадров. Кроме того, к нам в НИИ сложно взять студента, а готового научного специалиста привлечь практически невозможно. Но жесткая конкуренция заставляет искать решения и смотреть в сторону улучшения социально-экономического климата на предприятии, улучшения имиджа. Мы берем на вооружение технологии «Яндекса», «Сбера», повышаем зарплату, — поясняла она.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина образован 19 августа 1941 года. В настоящее время находится в ведомственном подчинении ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского». СибНИА является крупнейшим авиационным центром на Востоке страны с уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и коллективом высококвалифицированных специалистов. Научно-исследовательские отделения СибНИА работают по основным направлениям авиационной науки: аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов; статическая, усталостная, тепловая и динамическая прочность авиационных конструкций; научно-техническое сопровождение создания и эксплуатации авиационной техники; разработка, производство, сертификация, восстановление и ремонт авиационной техники, говорится на сайте института.

Напомним, на сегодняшний день 60 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона нуждаются в 2 тысячах работников. Среди таких компаний Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Новосибирский завод имени Коминтерна, Производственной фармацевтическая компания «Обновление», Новосибирский приборостроительный завод, Обособленное подразделение ПО «Курганприбор».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприятия оборонного комплекса опасаются ужесточения дефицита кадров в 2024 году.