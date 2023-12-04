Кто владеет популярными курортами Новосибирской области

На территории Новосибирской области на сегодняшний день работает 22 санатория. Портал Атас.Инфо узнал кому принадлежат самые популярные курорты региона.

Парк-отель «Хвоя»

Ранее отель был известен новосибирцам, как АО «Пансионат «Былина». По данным системы СПАРК, по итогам 2022 года выручка АО «Хвоя» составила 195,2 млн рублей, чистая прибыль — почти 7,2 млн рублей. Директором компании является Олег Ермишкин, который ранее возглавлял санаторий «Сибиряк», напоминает Атас. Инфо.

По данным Seldon.Basis АО «Хвоя» до сих пор принадлежит «Новосибирскому заводу химконцентратов».

Crona Medical & Spa Hotel

Санаторий в 2012 году построил предприниматель Игорь Супрун. До 2015 год он был единственным владельцем ООО «Макси-Тревэл», в собственности которого находится «Крона». Затем собственником отела стала Наталья Ярманова, а в 2020 году — Илья Супрун. В 2022 году выручка компании составила 99,6 млн рублей, чистая прибыль — 18,2 млн.

Владельцы дважды пытались продать санаторий, отмечает издание. В 2022 году за 360 млн рублей, но не нашли покупателей.

Борвиха Hotel&SPA

Основателем «Борвихи» был Николай Пономарев (Бердск). Он передал «Борвиху» своей супруге, Наталье Пономаревой, которая числится единственным владельцем и директором компании. По данным СПАРК, 2022 год ООО «Борвиха» сработала в убыток — 34,8 млн рублей.

PARUS Medical Resort & Spa

Создан на базе бывшего профилактория ПО «Сибсельмаш» в 2015 году. Собственником ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ» является Николай Шипилов. По данным СПАРК, 2022 году компания получила выручку 20,2 млн рублей, еще 229,6 млн рублей составила выручка от продажи. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 853 тысяч рублей.

Санаторий «Озеро Карачи»

До 1997 года курорт входил в АОЗТ «Новосибирские санатории», затем в состав ООО «Новосибирский теркурсовет». В 2002 был зарегистрирован, как самостоятельное ООО, в 2006 был куплен компаний из Казахстана «СЭТ Констракшн». В 2011 году санаторий купила компания «Карачинский источник» и санаторий переименован в ООО «Санаторий «Озеро Карчи». Директором и единственным владельцем курорта является Владимир Хританков, собственник компании ООО «Карачинский источник». По данным СПАРК, 2022 год санаторий получил выручку 680,3 млн рублей, чистую прибыль — почти 112 млн рублей.

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