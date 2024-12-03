Директора турфирмы в Новосибирске осудят за мошенничество

В Новосибирске будут судить директора турфирмы ООО «Лайф-тревел». Она обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.3 декабря прокурор Заельцовского района Новосибирска Денис Головин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

— По версии следствия, с февраля по август 2024 года руководитель туристической фирмы под предлогом оказания услуг по бронированию и оплате билетов и комплекса услуг, входящих в туристический продукт туроператора, похитила денежные средства граждан, которыми она распорядилась по своему усмотрению, — рассказали в ведомстве.

По предварительным подсчетам, 39 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 8,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Согласно выписке из ЕГРЛ, ООО «Лайф-тревел» образовано в Новосибирске в ноябре 2022 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Деятельность туристических агентств». Единственным собственником и генеральным директором компании является Анастасия Прохоренкова. Она же является учредителем ООО «Премиум Тревел». Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила 2,4 млн рублей, чистый убыток — 50 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что мошеннические схемы, направленные на отъем денег у обычных людей, становятся все более запутанными и многоходовыми.