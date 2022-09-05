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«Тяжстанкогидропресс» возобновляет производство и начинает набирать сотрудников

  • 05/09/2022, 12:51
Автор:
производство прессов
Предприятию удалось убедить кредиторов и выйти на мировое соглашение.

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между ПАО «Тяжстанкогидропресс» и кредиторами предприятия: налоговой службой, газовиками, а также рядом контрагентов. Об этом редакции рассказал директор завода Амир Мифтахов. Напомним, общая сумма задолженности, которая рассматривалась в деле о банкротстве, составляет 72 млн рублей.

— Сейчас на наше предприятие легла дополнительная нагрузка. Мы ежемесячно в течение года должны перечислять кредиторам чуть более 6 млн рублей. Это дает предприятию возможность вступить в реабилитационную стадию. Мы сможем распоряжаться расчетными счетами, у нас восстановится репутация, мы сможем возобновить производство. Надеюсь, что решение суда о мировом соглашении устоит в апелляционной инстанции, — пояснил Амир Мифтахов.

банкротство предприятия

Экс- директор «Тяжстанкогидропресса» подал обеспечительный иск

Он напомнил: из-за того, что предприятие находилось в процедуре банкротства, оно не могло принимать участие в получении госзаказа, так как в документах есть пункт об отсутствии у подрядчика задолженности по налоговым платежам.

— Сейчас получили все шансы восстановить компетенции завода, профильное производство. Сегодня в стране ситуация складывается так, что спрос на прессовое оборудования очень сильно вырос, к нам поступает большое количество заказов, — говорит собеседник редакции. — Мы намерены запустить процесс возобновления работы предприятия, не дожидаясь апелляции. В первую очередь речь о цехах, где идет механическая обработка, больших расточных станках, сборочных цехах. У нас было несколько машин в высокой стадии готовности — огнеупорный пресс, нафталиновый пресс, ножницы. Будем доводить их до финала.

Основными заказчиками продукции «Тяжстанкогидропресса» сегодня выступают оборонно-промышленные предприятия, а также алюминиевые заводы, компании цветной металлургии. Объем заказов собеседник редакции назвать отказался, пояснив, что это коммерческая информация. При этом он отметил, что спрос имеет предпосылки для очень существенного роста.

новости Новосибирска

На территории «Тяжстанкогидропресса» могут создать промышленный парк

— Для этого сейчас сформировался целый ряд факторов. Закрылись границы для импорта, выросла потребность в оборудовании в связи со спецоперацией. Кроме того, многие предприятия отрасли давно не проводили модернизацию станочного парка, а сейчас получили господдержку на обновление, и объем ресурсов, которые правительство РФ направляет на эти цели, увеличивается, — комментирует Амир Мифтахов. — Мы также планируем подать заявку в Фонд развития промышленности на получение субсидии для обновления станочного парка. Причем большую часть необходимого нам оборудования мы можем сделать на собственной площадке. Кроме того, мы планируем использовать такой инструмент, как промышленно-технологический парк. Это один из инструментов, предоставляемых государством для создания комфортных условий развития производственной площадки.

Ключевой проблемой, по мнению директора «Тяжстанкогидропресса», сегодня является ситуация с сотрудниками. Предприятие на первом этапе планирует набрать 30 человек, чтобы запустить процесс. В перспективе коллектив может увеличится до 300-500 сотрудников. Их количество будет зависеть от производственной программы завода, которая сейчас согласовывается. Амир Мифтахов не исключил, что завод не только восстановит выпуск имеющегося в портфеле оборудования, но и расширит ассортимент. По его словам, сейчас обсуждается обновление производственной линейки, так как ситуация на рынке для этого благоприятная.

Напомним, против мирового соглашения ранее голосовали представители собственника предприятия — ООО СМЦ «Стилайн» («Стилайну» принадлежат около 75% акций «Тяжстанкогидропресса». — Ред.).

 

Ранее редакция рассказывала о новом конфликте вокруг завода ПАО «Сибсельмаш». 

Фото с сайта завода

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Рубрики : Бизнес Промышленность

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Теги : Тяжелое машиностроение производство прессов банкротство


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