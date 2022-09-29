Рекламодателям

«Ростелеком» передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

  • 29/09/2022, 11:44
«Ростелеком» провел на всей территории РФ мероприятия по обучению безопасной работе в Сети. Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин.

телекомПосле лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

«Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения», — отметил генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Так, около 300 экземпляров издания теперь доступны для жителей Сибири. Серия мероприятий по передаче книги в городские и школьные библиотеки прошла в Кемерове, Томске, Омске, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Горно-Алтайске, Барнауле, Улан-Удэ и сопровождалась уроками по кибергигиене. А в Новосибирске акция продолжится: 4 октября на базе Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, которая является крупнейшим книгохранилищем в России за Уралом, книга «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» будет представлена в рамках интерактивного мастер-класса по киберэтике для школьников. Детям расскажут основные правила поведения в интернете, а фонд учреждения пополнится полезным изданием.

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании

361

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация Ростелеком кибербезопасность


Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

«ЭкоНива» открывает в Новосибирске социальный магазин фирменной розницы

29/09/2022, 14:50

Ущерб, нанесенный почве птицефабрикой в Новосибирской области, оценивается в 550 млн рублей

29/09/2022, 14:43

Какие меры поддержки семьям мобилизованных рассматривает Госдума?

29/09/2022, 13:43

Прокуратура заставила работодателя погасить долги по зарплате — более 3 млн рублей

29/09/2022, 12:00
Популярное

Вместе с количеством машин на границе с Казахстаном растет количество мошенников

29/09/2022, 12:57

Торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках будет считаться незаконной

29/09/2022, 11:30

Участники СВО и их семьи смогут оформить кредитные каникулы

29/09/2022, 10:11

Новости компаний

Новосибирские мороженщики организуют эффективное производство благодаря нацпроекту

29/09/2022, 12:23

В Ленинском районе Новосибирска майнеры криптовалюты незаконно потребили электроэнергии почти на 4 млн рублей

29/09/2022, 10:22

Президент Банка «Левобережный» заняла 9-е место во Всероссийской национальной премии финансистов «Репутация-2022»

29/09/2022, 09:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска