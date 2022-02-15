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Экс-руководителям «Тяжстанкогидропресса» избрали меры пресечения

  • 15/02/2022, 16:30
Автор:
Новости Новосибирска
Суд оставил без удовлетворения ходатайства следователей об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Степакин пробудет под домашним арестом до 3 апреля, а Арановского освободили из-под стражи прямо в зале суда.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска Николаю Степакину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2022 года, Виктору Арановскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 3 апреля 2022 года. Его освободили из-под стражи в зале суда, — говорится на сайте ведомства.

Постановления не вступили в законную силу.

Обвиняемых задержали накануне, 14 февраля, Степакина — в арбитражном суде, Арановского — по месту работы. Им предъявлено обвинение по ст.159 ч. 4 УК РФ.

—  В период с 2016 по 2020 годы указанные лица без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Новости Новосибирска

«Тяжстанкогидропрессу» не хватило полгода для восстановления производства

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, включая депутата от Новосибирской области Веру Ганзя, изучал ситуацию на предприятии.

В конце мая предприятие получило часть выручки от реализации своей продукции на 10 млн рублей АО «Выксунский металлургический завод». Эти средства позволили частично погасить задолженность по заработной плате. В конце октября профсоюз предприятия сообщил, что на заводе остался только персонал для обслуживания зданий и сооружений.

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ суд мошенничество бизнес «Тяжстанкогидропресс»


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