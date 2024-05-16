Прокурор запретил строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске

Прокуратура запретила строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске.
Прокурор города Роман Сивак отметил, что на данный момент вопрос строительства такого сооружения в городе не рассматривается.
– При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, – рассказал прокурор на пресс-конференции в ТАСС.
Он также подчеркнул, что на зарезервированном месте не может быть здания выше 30 этажей. В связи с этим мэру было выдвинуто предостережение о выдаче разрешений на строительство.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске.
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