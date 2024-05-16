Новосибирским депутатам дали 180 дней на снятие статуса иноагента

Президент РФ подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, которые устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Ранее эти поправки прошли согласование в Госдуме. Эта информация размещена в телеграм-канале горсовета Новосибирска.

Норма актуальна для выборов в федеральные региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.

К моменту передачи документов в избирком у гражданина должно быть прекращено действие статуса иностранного агента.

Иноагенты не могут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Действующим депутатам, которые являются иноагентами, дают 180 дней для того, чтобы они прекратили действие этогостатуса.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. Два депутата, имеющих этот статус, работают в горсовете Новосибирска. Это депутат по 46-му округу Светлана Каверзина* (*признана иноагентом в марте 2024 года) и депутат по 25-му округу Антон Картавин** (**признан иноагентом в феврале 2024 года).

Как пояснил редакции Infopro54 председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, статус может быть изменен через решение суда, который признает, что человек получил статус иноагента незаконно. Второй вариант — статус может отменить Минюст самостоятельно, либо по обращению человека, которому присвоен статус.

Светлана Каверзина* сообщила корреспонденту Infopro54 о том, что еще не решила будет ли оспаривать статус иноагента.

— По закону у меня есть еще время до 15 июня. Минюст дает три месяца на то, чтобы снять статус иноагента тем, кому он назначен впервые, — пояснила собеседница редакции.

Антон Картавин** отметил, что уже оспаривает статус и сейчас находится в апелляции.

— Минюст предъявил мне три статьи в СМИ, как доказательство моего иноагентства. Сейчас эти статьи удалены. Посмотрим, что будет дальше, — добавил Картавин**.

По словам Дмитрия Асанцева, время, отведенное на изменение статуса, истекает в середине ноября. Если к этому времени статус не будет изменен, то сессия горсовета рассмотрит вопрос о лишении депутатов-иноагентов полномочий.

— Если статус не будет снят, а депутаты лишены полномочий, то довыборы по их участкам объявляться не будут. По законодательству, они объявляются, если с момента сложения депутатом полномочий до истечения срока его работы остается не менее года, — подчеркнул Асанцев.

Напомним, выборы в горсовет должны пройти в Новосибирске в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году пройдут довыборы в горсовет Новосибирска по одномандатному округу №45.