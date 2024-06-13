В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах

В большинстве случаев эти работы не согласовываются с владельцами инженерных коммуникаций, поэтому энергетики чаще всего фиксируют случаи повреждения ЛЭП такими несознательными производителями работ.

Только за 2023 год специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») зафиксировали 800 аварийных ситуаций в электросетях, вызванных повреждением линии из-за несанкционированных действий сторонних лиц. За первый квартал уже текущего года подобных повреждений ЛЭП, которые привели к отключению электроснабжения, произошло около 160 и это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В новостных сводках регулярно мелькают заголовки про порвавших кабель строителей, оборванный грузовиком провод или срубленное дерево на линии. И в каждой такой ситуации безответственные действия в охранных зонах электросетей приводят к массовым аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Создается реальная угроза жизни и здоровью людей, осуществляющих несанкционированные работы.

За первую декаду июня произошло еще несколько таких инцидентов. Последний из них — 10 июня. В городе Обь при проведении земляных работ техникой была повреждена кабельная линия 10 киловольт. В результате без электроснабжения на несколько часов остались порядка 9 тысяч жителей города и социально значимые объекты, в том числе скважины, школа, поликлиника и котельная. Оперативные бригады «Россети Новосибирск» незамедлительно выехали на осмотр линии для поиска места повреждения и проведения аварийно-восстановительных работ. Для полного восстановления электроснабжения потребителей энергетикам потребовалось около 4 часов.

Во всех подобных случаях компания активно использует практику обращения в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также возмещения с их стороны затрат на ремонт поврежденных электросетей.

Энергетики в очередной раз обращают внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в сетевую организацию.