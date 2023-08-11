Прокуроры наказали перевозчиков в Новосибирской области

Масштабные проверки в сфере организации пассажирских перевозок проходят в регионе. Уже выявлены первые нарушения.

— В Кочковском районе в деятельности перевозчика выявлены факты несоблюдения порядка заполнения путевых листов и проведения предрейсового контроля технического состояния пассажирских автобусов. Установлено непроведение обучения персонала, нарушения сроков выплаты зарплаты, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор привлек к административной ответственности директора предприятия. Это сподвигло его погасить долги по заработной плате сотрудникам на сумму более 900 тысяч рублей.

— Прокуратура Здвинского района при проведении проверки выявила у перевозчика факты допуска на линию трех автобусов с техническими неисправностями, — добавили в надзорном ведомстве.

Руководитель предприятия получил предупреждение, а пять сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Виновное должностное лицо понесет административное наказание.

На этом проверки не закончены, планируется выезд правоохранителей на автотранспортные предприятия еще в нескольких районах.