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К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

  • 03/09/2021, 18:12
Автор:
Новости Новосибирска
У них та же ситуация с ликвидацией маршрутки, что и в Левобережье Советского района.

Общественные активисты Левобережья Советского и Первомайского районов Новосибирска объединили усилия в вопросе сохранения маршрутных такси №5 (Советский район) и №1 (Первомайский). Напомним, что ранее общественники микрорайона ОбьГЭС в ответ на попытку руководства муниципалитета ликвидировать маршрутку №5, связывающую Чемской бор и станцию метро «Студенческая», требовали не только сохранить маршрут, но и провести на него конкурс среди перевозчиков до конца сентября, а также отправить в отставку начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова.

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Как сообщал в комментарии редакции Infopro54 лидер инициативной группы микрорайона ОбьГЭС Игорь Недоступ, на минувшей неделе соответствующее официальное обращение было подано в мэрию и зарегистрировано.

В противном случае представители общественного актива вынуждены будут консолидировать свои усилия с инициативной группой депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дарьи Карасевой и депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева, поддержать их петицию за отставку мэра Новосибирска и принять участие в процедуре сбора подписей, говорится в обращении на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя под указанными требованиями.

Напомним, что в настоящее время инициативная группа по отзыву мэра под руководством указанных депутатов намерена в судебном порядке опротестовать решение городской избирательной комиссии, отказавшей ей в регистрации.

Под обращением общественников к мэру подписались не только жители Советского, но и Первомайского района Новосибирска, где аналогичная ситуация возникла с маршрутом №1, связывающим улицу Твардовского с вокзалом Новосибирск – Главный.

— Мы будем ждать до 10 сентября реакции мэрии, рассказывает Игорь Недоступ о дальнейших планах общественников из двух районов. Если не последует реакции и ответа, тогда где-то 12-13 числа мы, общественники Советского и Первомайского районов, проведем совместную пресс-конференцию, на которой еще раз потребуем от власти в кратчайшие сроки сделать то, о чем мы просим. Сейчас никто не верит, что эти маршруты сохранят.

В настоящий момент, по словам общественника, под обращением подписались более 10 тысяч новосибирцев.

Мы не «топим» за какого-то конкретного перевозчика, Петрова или Иванова, рассказывают активисты. Мы просто требуем объявить конкурс на законных основаниях.

Как уже сообщалось, городская власть аргументирует данное решение предстоящей заменой маршрутных такси на более вместительные автобусы. По мнению чиновников мэрии, во-первых, это позволит перевозить большее количество пассажиров при незначительной разнице в скорости. В муниципалитете сообщают, что в адрес перевозчиков-маршруточников периодически поступают жалобы на переполненность транспортных средств или на то, что они не выходят на маршрут.

Фото сообщества «Мой массив ОбьГЭС» ВКонтакте

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Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги :

протест
общественный транспорт
маршрутки


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