К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Общественные активисты Левобережья Советского и Первомайского районов Новосибирска объединили усилия в вопросе сохранения маршрутных такси №5 (Советский район) и №1 (Первомайский). Напомним, что ранее общественники микрорайона ОбьГЭС в ответ на попытку руководства муниципалитета ликвидировать маршрутку №5, связывающую Чемской бор и станцию метро «Студенческая», требовали не только сохранить маршрут, но и провести на него конкурс среди перевозчиков до конца сентября, а также отправить в отставку начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова.

— В противном случае представители общественного актива вынуждены будут консолидировать свои усилия с инициативной группой депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дарьи Карасевой и депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева, поддержать их петицию за отставку мэра Новосибирска и принять участие в процедуре сбора подписей, — говорится в обращении на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя под указанными требованиями.

Как сообщал в комментарии редакции Infopro54 лидер инициативной группы микрорайона ОбьГЭС Игорь Недоступ, на минувшей неделе соответствующее официальное обращение было подано в мэрию и зарегистрировано.

Напомним, что в настоящее время инициативная группа по отзыву мэра под руководством указанных депутатов намерена в судебном порядке опротестовать решение городской избирательной комиссии, отказавшей ей в регистрации.

Под обращением общественников к мэру подписались не только жители Советского, но и Первомайского района Новосибирска, где аналогичная ситуация возникла с маршрутом №1, связывающим улицу Твардовского с вокзалом Новосибирск – Главный.

— Мы будем ждать до 10 сентября реакции мэрии, — рассказывает Игорь Недоступ о дальнейших планах общественников из двух районов. — Если не последует реакции и ответа, тогда где-то 12-13 числа мы, общественники Советского и Первомайского районов, проведем совместную пресс-конференцию, на которой еще раз потребуем от власти в кратчайшие сроки сделать то, о чем мы просим. Сейчас никто не верит, что эти маршруты сохранят.

В настоящий момент, по словам общественника, под обращением подписались более 10 тысяч новосибирцев.

— Мы не «топим» за какого-то конкретного перевозчика, Петрова или Иванова, — рассказывают активисты. — Мы просто требуем объявить конкурс на законных основаниях.

Как уже сообщалось, городская власть аргументирует данное решение предстоящей заменой маршрутных такси на более вместительные автобусы. По мнению чиновников мэрии, во-первых, это позволит перевозить большее количество пассажиров при незначительной разнице в скорости. В муниципалитете сообщают, что в адрес перевозчиков-маршруточников периодически поступают жалобы на переполненность транспортных средств или на то, что они не выходят на маршрут.