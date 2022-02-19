В регионе создадут сеть семейных многофункциональных центров

На сайте «Электронная демократия» выложен приказ минтруда и соцразвития Новосибирской области о реализации в 2022 году в регионе пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров. Пилотные площадки планируется разместить в Искитиме и Бердске.
1) выявление семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке;
2) ведение дифференцированного учета семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке;
3) создание единой точки приема и регистрации поступающих заявлений от семей с детьми, предоставление им комплексных услуг по принципу «одного окна»,
4) проведение в упреждающем (проактивном) режиме мероприятий, в том числе с применением дистанционных и выездных форм работы, направленных на профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семьи в социальном обслуживании;
5) создание системы информирования семей с детьми о существующих мерах социальной поддержки, порядке и условиях их предоставления;
6) объединение региональных социальных ресурсов для оказания комплексной помощи семьям с детьми с учетом их конкретных жизненных ситуаций;
7) социальное обслуживание и социальное сопровождение семей с детьми.
К ноябрю Минтруда и соцразвития планирует обобщить полученный опыт и приступить к его тиражирования на территории региона. К реализации проекта ведомство планирует привлечь НКО «Солнечный город».
Фото pixabay.com — Vestita
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