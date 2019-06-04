Промсвязьбанк предлагает семейную ипотеку под 6% на весь срок кредитования

Теперь процентная ставка в размере 6% устанавливается на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 году, а в марте 2019 года постановлением Правительства РФ №339 от 28.03.2019 в программу были внесены существенные изменения. Согласно изменениям, субсидии Минфина России по этим кредитам предоставляются на весь срок кредитования.

Ставка по программе составляет 6% годовых, первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости. По программе можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке или готовой квартиры, приобретаемой у застройщика.

— Льготная ипотека для семей с детьми – хорошая возможность улучшить жилищные условий после рождения второго и последующих детей, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. — Теперь ставка по кредиту зафиксирована на весь срок кредитования, а это значительно снижает нагрузку на семейный бюджет и добавляет определенности в завтрашнем дне родителям, планирующим приобретение квартиры. Заемщики ждали обновления условий программы, и мы рассчитываем, что спрос на семейную ипотеку вырастет.

Подать заявку на семейную ипотеку можно в любом из 57 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнера – компании «Этажи». К заявке помимо стандартных документов на ипотечный кредит необходимо предоставить свидетельства о рождении детей. Решение банка о предоставлении кредита действует в течение 60 календарных дней.

Подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте .

Фото предоставлено пресс-службой Промсвязьбанка