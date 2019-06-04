 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Промсвязьбанк предлагает семейную ипотеку под 6% на весь срок кредитования

  • 04/06/2019, 09:53
Промсвязьбанк (ПАО) скорректировал условия по программе «Семейная ипотека» для кредитов по государственной программе льготного ипотечного кредитования.

Промсвязьбанк предлагает семейную ипотеку под 6% на весь срок кредитованияТеперь процентная ставка в размере 6% устанавливается на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 году, а в марте 2019 года постановлением Правительства РФ №339 от 28.03.2019 в программу были внесены существенные изменения. Согласно изменениям, субсидии Минфина России по этим кредитам предоставляются на весь срок кредитования.

Ставка по программе составляет 6% годовых, первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости. По программе можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке или готовой квартиры, приобретаемой у застройщика.

— Льготная ипотека для семей с детьми – хорошая возможность улучшить жилищные условий после рождения второго и последующих детей, — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. — Теперь ставка по кредиту зафиксирована на весь срок кредитования, а это значительно снижает нагрузку на семейный бюджет и добавляет определенности в завтрашнем дне родителям, планирующим приобретение квартиры. Заемщики ждали обновления условий программы, и мы рассчитываем, что спрос на семейную ипотеку вырастет.

Подать заявку на семейную ипотеку можно в любом из 57 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнера – компании «Этажи». К заявке помимо стандартных документов на ипотечный кредит необходимо предоставить свидетельства о рождении детей. Решение банка о предоставлении кредита действует в течение 60 календарных дней.

Подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой Промсвязьбанка

Популярное с сайта

Новосибирская область перешла на «цифру»

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34
Однако около двухсот населенных пунктов региона пока находятся вне зоны покрытия цифровым эфирным вещанием.
Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31
С 2015 до 2019 год с жидких углеводородов на компримированный газ переведено 1635 единиц транспорта.

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50
Причина — систематические нарушения ФГУП «УЭВ» договорных условий оплаты.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Потенциальная кандидат в мэры вышла из партии

04/06/2019, 12:18

«Зеленый Марафон» собрал свыше трех тысяч любителей бега

04/06/2019, 11:08

Минфин приготовил второй пакет поправок в областной бюджет

04/06/2019, 09:48

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

03/06/2019, 19:00

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска