Пропавшая женщина-грибник сама вышла к спасателям в Новосибирской области

Пропавшую женщину-грибника искали 20 человек, но она сама вышла к поисковикам спустя какое-то время. Призналась, что слышала крики, но подумала, что ищут не ее.

Случай произошел в посёлке Бармашево Коченёвского района. Мужчина и женщина отправились в лес за грибами. Через некоторое время мужчина обнаружил, что спутницы с ним нет, и позвонил в экстренную службу.

Для поиска пропавшей выдвинулась группа из 20 человек. Прочесав лес как пешком, так и техникой, группа женщину не обнаружила. Однако спустя время пропавшая сама вышла к группе.

– Забавная или глупая история, но закончилась хорошо – это главное, – подчеркнули в МЧС по Новосибирской области.

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