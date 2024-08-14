Туристку из Новосибирска спасли благодаря санавиации на Алтае

Благодаря санавиации удалось спасти туристку из Новосибирска.

Инцидент произошёл на озере Ак-Кем у подножья горы Белухи. Во время нахождения на высоте у девушки внезапно появились резкие боли в животе. Её состояние ухудшалось с каждым часом.

По сообщению Минздрава Республики Алтай, вертолёт с бригадой медиков приземлился на лесную поляну у озера. На месте пациентку осмотрел врач, после чего её доставили на борт воздушного судна.

На данный момент её жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что, отправляясь в горы, всегда сообщайте свой маршрут сотрудникам МЧС, чтобы в случае необходимости помощь пришла вовремя.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили автомобиль из траншеи теплотрассы в Новосибирске.