Туристку из Новосибирска спасли благодаря санавиации на Алтае

Благодаря санавиации удалось спасти туристку из Новосибирска.
Инцидент произошёл на озере Ак-Кем у подножья горы Белухи. Во время нахождения на высоте у девушки внезапно появились резкие боли в животе. Её состояние ухудшалось с каждым часом.
По сообщению Минздрава Республики Алтай, вертолёт с бригадой медиков приземлился на лесную поляну у озера. На месте пациентку осмотрел врач, после чего её доставили на борт воздушного судна.
На данный момент её жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что, отправляясь в горы, всегда сообщайте свой маршрут сотрудникам МЧС, чтобы в случае необходимости помощь пришла вовремя.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели вытащили автомобиль из траншеи теплотрассы в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Республики Алтай.
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