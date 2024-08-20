Контракт с подрядчиком Октябрьского моста расторгнут 24 августа

Контракт с подрядчиком ООО «СпецТрансСтрой», который проводил капитальный ремонт Октябрьского моста, расторгнут 24 августа. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

— Контракт по Октябрьскому мосту находится в стадии расторжения. 24 августа вступает в силу решение об одностороннем отказе от контракта, — добавил чиновник.

При этом по информации МКУ «Гормост», на Октябрьском мосту ведутся работы на двух полосах из шести — подрядчики продолжают выполнять работу.

Напомним, о том, что решение о расторжении контракта со «СпецТрансСтрой» принято Иосиф Кодалаев сообщил еще 13 августа.

До этого, в 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. По информации МКУ «Гормост», на ремонтные работы по верховой стороне Октябрьского моста вышла вторая подрядная организация — ООО «ДК Клевер».

В 2024 году мэрия Новосибирска уже неоднократно говорила о возможном расторжении договора с «СпецТрансСтрой», в связи с нарушением сроков ремонта. В июле в муниципалитете сообщили, что ищут компанию, которая завершит ремонтные работы.

Иосиф Кодалаев также подчеркнул, что по второму крупному объекту — Димитровскому мосту — рисков угрозы срыва контракта в 2024 году нет.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура объявила предостережение мэру Новосибирска за Октябрьский и Димитровский мосты.