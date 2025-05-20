Пропавшего на СВО новосибирца считали дезертиром

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева помогла семье военнослужащего, пропавшего без вести на спецоперации.

Отец новосибирского бойца обратился к омбудсмену. Он рассказал, что сыну до выяснения обстоятельств исчезновения присвоили статус военнослужащего, самовольно покинувшего часть. Елена Зерняева начала работу с обращением. После этого военное ведомство пересмотрело статус пропавшего.

— По результатам взаимодействия с подразделениями Минобороны и принятых ими мер приказом командира войсковой части военнослужащему установлен статус безвестно отсутствующего, — проинформировала омбудсмен в своем telegram-канале.

Родители военнослужащего получили не только моральную поддержку, но и возможность оформить выплаты, предусмотренные законом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО. Он опровергает обвинение правоохранителей.