Авиакомпания S7 сменила гендиректора

Генеральным директором АО «Авиакомпания «Сибирь» (работает под брендом S7) назначен Игорь Мельхов. Он сменил на посту Вадима Клебанова, который возглавлял компанию последние пять лет. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 19 мая.

Известно, что Игорь Мельхов в 2014–2016 годах работал в авиакомпании старшим пилотом-инструктором летной группы. В конце 2019 года занимал пост заместителя летного директора S7.

Вадим Клебанов возглавлял авиакомпанию с 12 сентября 2019 года. До этого он руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group. Под его руководством проходило объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус».

Стоит отметить, что пассажиропоток S7 падает уже третий год подряд. В 2024 году он снизился на 19% и составил 12,9 млн человек. В 2023 году компания перевезла 15,9 млн человек, в 2022 году — 17 млн, а в 2021 году — 17,8 млн человек.

По информации сервиса Контур.Фокус, АО «Авиакомпания «Сибирь» зарегистрировано в мае 1994 года в городе Обь Новосибирской области. Основной вид деятельности — перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. Учредитель — ЗАО «Группа компаний С7» (генеральный директор — Дмитрий Куделькин). Выручка компании за 2024 год составила 188 млрд рублей (+1%), чистая прибыль — 13,950 млрд рублей (-33%).

Ранее редакция сообщала, что авиакомпания S7 нарушила права пассажиров в Новосибирске. Клиентам авиаперевозчика не хватило мест на трех рейсах. В конце 2024 года авиакомпания «Сибирь» столкнулась с техническим сбоем в системе бронирования. Из-за этого восемь пассажиров, купивших билеты на рейсы из аэропорта «Толмачево» не смогли вылететь. Подобный инцидент уже случался в июле того же года.