Пропавшую женщину в футболке и домашних тапочках ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут 43-летнюю Ольгу Пушкареву, которая 3 января ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Близкие пропавшей женщины обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные. Одета в зеленую футболку и домашние тапочки черного цвета, — говорится в ориентировке «ЛизаАлерт».

Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Идет сбор добровольцев для поисков.

Ранее редакция сообщала о поисках подростка в красной куртке, который ушел из дома в Кировском районе и пропал.