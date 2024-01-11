Куриные яйца дешевле не станут

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что поставки яиц из других государств не скажутся на их цене в отечественных магазинах.

По словам эксперта, заявленных объемов поставок просто недостаточно для того, чтобы сыграть значительную роль в ценообразовании на данный продукт, пишет «Парламентская газета».

Галина Бобылева считает, что лишь ограничение торговой наценки на социально значимые товары может положительно повлиять на ситуацию. Она отметила, что диапазон стоимости от 110 до 125 рублей за десяток — это оптимальная цена для этого продукта.

Ранее редакция сообщала, что Беларусь удвоила поставки куриных яиц в Россию.