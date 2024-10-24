Прописал мигрантов и получил за это срок житель Новосибирска

В Новосибирске вынесли приговор организатору незаконной миграции.

Суд установил, что мужчина предоставил жилье в Калининском районе города двум гражданам Узбекистана и гражданке Таджикистана, оформив им временную прописку. За «благотворительность» иностранцы щедро заплатили хозяину апартаментов.

Когда срок регистрации у квартирантов закончился, сибиряк не счёл нужным сообщить об этом в правоохранительные органы, чем заработал себе уголовную статью.

— Приговором суда Матвею Филатову назначено наказание 1 год условно с испытательным сроком 1 год, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске силовики задержали мигранта, «легализовавшего» в России своих земляков. В доме иностранца нашли поддельные документы, печати и фальшивые бланки.