Прописал мигрантов и получил за это срок житель Новосибирска

В Новосибирске вынесли приговор организатору незаконной миграции.
Суд установил, что мужчина предоставил жилье в Калининском районе города двум гражданам Узбекистана и гражданке Таджикистана, оформив им временную прописку. За «благотворительность» иностранцы щедро заплатили хозяину апартаментов.
Когда срок регистрации у квартирантов закончился, сибиряк не счёл нужным сообщить об этом в правоохранительные органы, чем заработал себе уголовную статью.
— Приговором суда Матвею Филатову назначено наказание 1 год условно с испытательным сроком 1 год, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске силовики задержали мигранта, «легализовавшего» в России своих земляков. В доме иностранца нашли поддельные документы, печати и фальшивые бланки.
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