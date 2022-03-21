«Сибагро» останавливает первую производственную очередь в Новосибирске на модернизацию

Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» начал ремонт первой производственной очереди в Криводановке. Две другие очереди предприятия, расположенные в Колывани, продолжат работать в штатном режиме — это позволит сохранить объемы производства продукции на прежнем уровне, сообщила пресс-служба компании.

— Модернизацию первой очереди предполагалось провести еще в 2019 году, но сроки решили перенести: сначала нужно было завершить уже начатое строительство третьей очереди в Колывани. С учетом введённых дополнительных производственных мощностей у нас появился высокий запас прочности, чтобы обновить нашу старейшую площадку в Криводановке, — отметил директор Кудряшовского свинокомплекса Владимир Гавриленко. — У «Сибагро» большой опыт реализации подобных проектов на других территориях, уверен, что все мероприятия будут проведены на должном уровне и в срок.

Модернизация проводится для повышения эффективности производства. Проект включает комплекс мероприятий, состоящий из ремонта и реконструкции всех основных производственных фондов и санацию с полной заменой животных, включая маточное стадо. В настоящий момент на всех комплексах первой очереди уже остановлен один из ключевых циклов производства — осеменение, животные будут поэтапно выводиться, освобождая помещения для ремонтов и обновления оборудования.

Вся процедура санации разбита на этапы и займет 10-12 месяцев. На это время все рабочие места будут сохранены, поясняют в компании. В ноябре 2021 года на пресс-конференции Гавриленко сообщал, что в общей сложности в модернизацию первой очереди «Сибагро» планирует инвестировать около 850 млн рублей, из них 300 млн уже вложены в 2021 году, 550 млн — намечены на 2022 год.

Первая очередь свинокомплекса, расположенная в Криводановке была введена в строй еще в 1976 году. На текущий момент износ производственных помещений и части оборудования оценивается как высокий и составляет более 30%.