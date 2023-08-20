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Прослушку нашли в приемной депутата Светланы Каверзиной

  • 20/08/2023, 09:05
Автор:
прослушка
Она была обнаружена при косметическом ремонте.

В Новосибирске в приёмной оппозиционного депутата Светланы Каверзиной нашли подслушивающее устройство. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020».

Прослушка была обнаружена при косметическом ремонте.

— Кто имел доступ к приёмной и мотивацию для слежки ещё предстоит выяснить, — говорится в сообщении.

На утро следующего дня прослушка исчезла.

Ранее редакция сообщала о том, что Бойко* и Пирогова оспаривают в суде решение горсовета Новосибирска о лишении полномочий.

 

Фото со страницы «Коалиция Новосибирск 2020» в Телеграм

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Светлана Каверзина. прослушка приемная


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