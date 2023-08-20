Прослушку нашли в приемной депутата Светланы Каверзиной

В Новосибирске в приёмной оппозиционного депутата Светланы Каверзиной нашли подслушивающее устройство. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020».
Прослушка была обнаружена при косметическом ремонте.
— Кто имел доступ к приёмной и мотивацию для слежки ещё предстоит выяснить, — говорится в сообщении.
На утро следующего дня прослушка исчезла.
Ранее редакция сообщала о том, что Бойко* и Пирогова оспаривают в суде решение горсовета Новосибирска о лишении полномочий.
Фото со страницы «Коалиция Новосибирск 2020» в Телеграм
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