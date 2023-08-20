Толпа людей выстроилась у Центрального рынка в Новосибирске

В субботу, 19 августа, жители Новосибирска обратили внимание на огромную толпу людей около Центрального рынка. У входа в рынок столпились несколько десятков человек. Об этом сообщил читатель Infopro54.

Спешим успокоить граждан и рассказать, что там проходит двухдневный фестиваль новосибирского крафтового пива (+18).

В фестивале принимают участие 30 пивоварен.

Напомним, что в Новосибирске на 27% вырос спрос на покупку в пивных магазинах.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 литров алкоголя изъято на медовой ярмарке в Новосибирске.