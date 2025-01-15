Роспотребнадзор проверит дискаунтеры «Светофор»

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития предоставить в правительство бумаги, необходимые для проведения внеплановых проверок магазинов сети «Светофор», следует из документов кабмина.

С просьбой проверить сеть депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в кабмин еще в конце декабря, сообщили «Известия». В качестве причины он указал продажу в сети некачественной и небезопасной продукции. Помимо этого, депутат добавил, что на «Светофор» жалуются поставщики, утверждающие, что ритейлер обходит обязательные нормы закона о торговле. Так, ритейлер оплачивает поставленные товары только после их продажи и возвращает просроченную продукцию.

Напомним, что с 2020 года в стране запрещены все плановые проверки бизнеса. Разрешен только внеплановый контроль в исключительных случаях, в том числе многочисленные жалобы на компанию или угроза здоровью граждан.

Красноярская компания — дискаунтер «Светофор» вошла в рейтинг журнала «Forbes» «200 крупнейших частных компаний России 2021», где заняла 52 позицию с выручкой 188,7 млрд рублей. По итогам 2023-го выручка компании, согласно оценке агентства Infoline, выросла до 400 млрд рублей. Сергей Шнайдер, основатель и основной совладелец группы, впервые попал в рейтинг Forbes с оценкой капитала в $1,4 млрд. За девять месяцев 2024 года, выручка компании составила 286,3 млрд рублей. Сейчас компания занимает пятую строчку в списке крупнейших ритейлеров в стране после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».

По данным 2ГИС в Новосибирске работает 34 филиала розничной сети «Светофор». Компания также развивает сеть гипермаркетов низких цен под брендом «Маяк». В Новосибирске 46 точек этой сети.

Ранее редакция сообщала о том, что основатели красноярской сети «Светофор» планируют выйти в Малайзию.