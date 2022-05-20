Документы на кампус НГУ ушли в Главгосэкспертизу

Проектно-сметная документация по строительству кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета, который будет расположен на территории Новосибирска, направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.

— Документация была направлена в экспертизу в мае 2022 года. Получить положительное заключение планируется в третьем квартале 2022 года, а полностью завершить реализацию объекта —в 2024 году, — рассказали в пресс-службе компании.

На территории студенческого кампуса Новосибирского государственного университета будут расположены три здания общей площадью не менее 39,8 тыс. кв. м.

— Для университета будет построен научно-исследовательский центр с лабораториями, офисами и кабинетами. Внутри здания планируется создать высокий подземный этаж для габаритного высокоточного научного оборудования. Также на территории кампуса возведут корпус поточных аудиторий на 300 мест с проектным центром и библиотекой. Кроме того, студенты и преподаватели вуза смогут проводить свои исследования в учебно-научном центре Института медицины и психологии В. Зельмана, — отметили в пресс-службе.

В каждом здании нового кампуса Новосибирского государственного университета надземная часть строений будет объединена единым многосветным пространством с открытой лестницей и световым фонарем.

Напомним, на строительство объектов кампуса правительство РФ выделило почти 6 млрд рублей (ранее озвучивалась сумма в 5 млрд). Первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд.

Ранее редакция сообщала, что получено разрешение Главгосэкспертизы на строительство Детского реабилитационного центра под Бердском.