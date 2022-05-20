Документы на кампус НГУ ушли в Главгосэкспертизу

Проектно-сметная документация по строительству кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета, который будет расположен на территории Новосибирска, направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.
— Документация была направлена в экспертизу в мае 2022 года. Получить положительное заключение планируется в третьем квартале 2022 года, а полностью завершить реализацию объекта —в 2024 году, — рассказали в пресс-службе компании.
На территории студенческого кампуса Новосибирского государственного университета будут расположены три здания общей площадью не менее 39,8 тыс. кв. м.
— Для университета будет построен научно-исследовательский центр с лабораториями, офисами и кабинетами. Внутри здания планируется создать высокий подземный этаж для габаритного высокоточного научного оборудования. Также на территории кампуса возведут корпус поточных аудиторий на 300 мест с проектным центром и библиотекой. Кроме того, студенты и преподаватели вуза смогут проводить свои исследования в учебно-научном центре Института медицины и психологии В. Зельмана, — отметили в пресс-службе.
В каждом здании нового кампуса Новосибирского государственного университета надземная часть строений будет объединена единым многосветным пространством с открытой лестницей и световым фонарем.
Ранее редакция сообщала, что получено разрешение Главгосэкспертизы на строительство Детского реабилитационного центра под Бердском.
Фото с сайта «Наука в Сибири»
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