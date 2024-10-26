Рекламодателям

Треть старшеклассников изучают несколько иностранных языков

  • 26/10/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Почти треть школьников изучают два иностранных языка
Самый популярный — английский язык

Порядка 68% учеников 8-11 классов изучают один иностранный язык, почти 30% — два иностранных языка, еще 2% школьников — штудируют три языка и более. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ и Социологической лаборатории Московского государственного лингвистического университета.

Самым популярным иностранным языком у школьников стал английский. Он с большим отрывом опережает остальные. Его изучают 93% старшеклассников. Немецкий как основной изучают 3% учащихся, французский — 2%, еще 2% — осваивают другие языки.

— Интерес школьников к изучению иностранных языков остается высоким. Большинство выбирает английский как главный язык для изучения, но все больше старшеклассников проявляют интерес и к другим языкам, включая азиатские. Это связано не только с международными трендами, но и с расширяющимися возможностями для общения и работы в глобальном мире, — уверена директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По ее словам, 38% учащихся в освоении иностранного языка довольствуются только уроками в школе, в то время как почти две трети старшеклассников (62%) осваивают иностранные языки за пределами школы – дополнительно.

Однако, родители учеников считают, что в некоторых школах изучение даже второго языка сплошная профанация.

— В нашей школе обучение второму иностранному языку — немецкому — вынесено на самостоятельное обучение. Дети дистанционно пытаются вникнуть в хитросплетения нового языка, — рассказала Infopro54 мама ученицы одной из новосибирских школ. —Дело в том, что у нас в семье все изучали английский. Дочь тоже с 4 лет учит английский. Немецкий не знает никто, поэтому объяснить правила, проверить произношение, мы не можем. Задания ребенок выполняет как ребус.

Она добавила, что попытки отменить изучение второго иностранного языка в школе не увенчались успехом.

— На родительском собрании нам сказали, что он вписан в учебный план, согласованный в Минобре, поэтому исключить его невозможно, — поделилась собеседница редакции.

По данным регионального Минобразования, в 2024 году в Новосибирске 9161 выпускник сдавал единый государственный экзамен. В качестве предмета по выбору, английский язык выбрали 12% старшеклассников.

Ранее в Минобразовании рассказали, каких учителей не хватает в новосибирских школах. 25 процентов молодых педагогов уходят из школы после первой четверти.

Источник фото: freepik.com,  автор-freepik

15

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : образование исследование Иностранный язык


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Проблемы со штрафами за загрязнение окружающей среды будут расти как снежный ком
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирск оказался в пятерке лидеров по доле современной застройки
26/10/24 16:30
Недвижимость
Треть старшеклассников изучают несколько иностранных языков
26/10/24 15:30
Общество
Просрочка по ипотеке в Новосибирской области выросла на 22%
26/10/24 14:30
Бизнес Недвижимость Финансы
Количество парковок около домов экономкласса планируют сократить
26/10/24 13:30
Бизнес Недвижимость Транспорт
Для малышки дальневосточных леопардов Новосибирского зоопарка выбрали имя
26/10/24 12:30
Общество
В Новосибирске прошли общественные слушания по созданию парка «Усть-Тула»
26/10/24 11:30
Общество
Улыбаемся и пашем: шестидневную рабочую неделю предстоит преодолеть жителям Новосибирска
26/10/24 10:30
Общество
Коллекцию почтовых марок за три миллиона продают в Новосибирске
26/10/24 9:30
Общество
Центробанк поднял ключевую ставку до 21%
25/10/24 18:15
Бизнес Власть Финансы
Турпоток в Новосибирскую область увеличился почти на 50 процентов
25/10/24 18:00
Общество Туризм
Стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова в Новосибирске
25/10/24 17:45
Бизнес Право&Порядок
«Али-Бабу» с мигрантами на Хилокской разворошили новосибирские силовики
25/10/24 17:14
Право&Порядок
Мэр Новосибирска проверил готовность техники к зимней уборке 
25/10/24 17:00
Власть Общество
Консервации не будет: мэрия Новосибирска планирует зимой возобновить работы на станции «Спортивная»
25/10/24 16:36
Власть Город
Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области
25/10/24 16:30
Власть Финансы
В Первомайке построят лыжную базу для всероссийских соревнований
25/10/24 16:00
Власть Спорт
63% россиян общались с мошенниками по телефону в этом году
25/10/24 15:50
Финансы
НСО активно развивает сотрудничество с Китаем на межрегиональном уровне
25/10/24 15:22
Власть
Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика
25/10/24 15:00
Бизнес Наука ЦУР
В Новосибирской области недропользователи забросили без рекультивации 44 карьера
25/10/24 15:00
Бизнес Власть
Популярное
Проводится проверка ДТП с участием переполненного троллейбуса в Новосибирске
25/10/24 17:30
Прикрываясь ребёнком, женщина обокрала супермаркет в Новосибирске
25/10/24 16:45
Суд оправдал женщину, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей в Новосибирске
25/10/24 15:30
Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске
25/10/24 14:30
«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку
25/10/24 13:30
Должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска
25/10/24 13:00
Новости компаний
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска