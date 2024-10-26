Треть старшеклассников изучают несколько иностранных языков

Порядка 68% учеников 8-11 классов изучают один иностранный язык, почти 30% — два иностранных языка, еще 2% школьников — штудируют три языка и более. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ и Социологической лаборатории Московского государственного лингвистического университета.

Самым популярным иностранным языком у школьников стал английский. Он с большим отрывом опережает остальные. Его изучают 93% старшеклассников. Немецкий как основной изучают 3% учащихся, французский — 2%, еще 2% — осваивают другие языки.

— Интерес школьников к изучению иностранных языков остается высоким. Большинство выбирает английский как главный язык для изучения, но все больше старшеклассников проявляют интерес и к другим языкам, включая азиатские. Это связано не только с международными трендами, но и с расширяющимися возможностями для общения и работы в глобальном мире, — уверена директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По ее словам, 38% учащихся в освоении иностранного языка довольствуются только уроками в школе, в то время как почти две трети старшеклассников (62%) осваивают иностранные языки за пределами школы – дополнительно.

Однако, родители учеников считают, что в некоторых школах изучение даже второго языка сплошная профанация.

— В нашей школе обучение второму иностранному языку — немецкому — вынесено на самостоятельное обучение. Дети дистанционно пытаются вникнуть в хитросплетения нового языка, — рассказала Infopro54 мама ученицы одной из новосибирских школ. —Дело в том, что у нас в семье все изучали английский. Дочь тоже с 4 лет учит английский. Немецкий не знает никто, поэтому объяснить правила, проверить произношение, мы не можем. Задания ребенок выполняет как ребус.

Она добавила, что попытки отменить изучение второго иностранного языка в школе не увенчались успехом.

— На родительском собрании нам сказали, что он вписан в учебный план, согласованный в Минобре, поэтому исключить его невозможно, — поделилась собеседница редакции.

По данным регионального Минобразования, в 2024 году в Новосибирске 9161 выпускник сдавал единый государственный экзамен. В качестве предмета по выбору, английский язык выбрали 12% старшеклассников.

Ранее в Минобразовании рассказали, каких учителей не хватает в новосибирских школах. 25 процентов молодых педагогов уходят из школы после первой четверти.