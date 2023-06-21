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Протез аорты, разработанный в клинике Мешалкина, сохранит жизни не менее ста пациентам в год

  • 21/06/2023, 16:02
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Протез аорты, разработанный в клинике Мешалкина, сохранит жизни не менее ста пациентам в год
К 2025 году новую технологию планируют включить в клиническую практику. Пока предстоят её испытания на животных.

Для более экстренного и безопасного лечения пациентов с расслоением аорты на базе НМИЦ им. Мешалкина (клиника Мешалкина) разрабатывается новая технология протезирования аорты. Кроме того, как рассказывают врачи-учёные, её применение может исключить проведение последующих операций.

Расслоение аорты экстренное заболевание, говорит заместитель директра клиники по научной работе, доктор медицинских наук Александр Романов. — Его острое и подострое течение связано с высокой летальностью. Эта разработка позволяет оказать экстренную помощь, экономя силы на создание швов. Этот протез позволит спасти большее количество жизней.

В настоящее время через учреждение проходят в год порядка 50 60 пациентов с острой патологией расслоения аорты и ещё несколько десятков с хронической. Как рассказывает заведующий научно-исследовательским отделом хирургии аорты, кандидат медицинских наук Дмитрий Сирота, используемые модели протезов имеют значительные недостатки: непосредственно при имплантации протеза требуется тщательный шов хирурга, что занимает определённое количество времени.

Целью нашего проекта явилась разработка нового гибридного протеза, который позволит стандантизировать эти соединения между крупными ветвями аорты и самой аортой, позволит ускорить вмешательство и создать быстрособираемый гибридный протез, рассказывает Дмитрий Сирота. Он похож на те, которые уже доступны на рынке, но он позволяет выполнить быструю имплантацию сосудистых протезов в артерии, снабжающих кровью руки и голову, наиболее опасные участки на основе быстрособираемых нитеноловых соединений.

В настоящее время, по словам завотделом хирургии аорты, изготовлены опытные образцы различной модификации и 3D-модель аорты, при помощи которых предстоит проработать механизм внедрения протеза.

Кроме того мы работаем над самой стенкой гибридного протеза, перебираем различные варианты плетения, пропитки, сообщает Дмитрий Сирота. Мы тестируем патологическую стенку аорты человека, забираем участки эксплантированной аорты во время или после операции при расслоении аорты. Пробуем её на разрыв, чтобы понять с какой силой должен раскрываться стентграфт и чтобы не разорвать собственную стенку аорты.

На следующий год запланированы испытания на животных.

В эксперименте на крупных животных будет использована модель свиньи, поясняют в НМИЦ Мешалкина. Кроме того, планируется оценка структурных трансформаций имплантата при длительном функционировании. Свинья должна некоторое время, около 6 месяцев, пробыть с этим протезом. Затем мы должны исследовать стенку аорты, стенку гибридного протеза, чтобы исключить какие-то негативные моменты.

В случае успешного завершения этой стадии испытаний и прохождения всех необходимых регистрационных процедур новая технология сможет уже в 2025 году использоваться в клинической практике.

Ранее редакция сообщала, можно ли предотвратить разрыв аорты.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Медицина Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : Расслоение аорты разработки для медицины Протез аорты НМИЦ им. Мешалкина


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