Протез аорты, разработанный в клинике Мешалкина, сохранит жизни не менее ста пациентам в год

Для более экстренного и безопасного лечения пациентов с расслоением аорты на базе НМИЦ им. Мешалкина (клиника Мешалкина) разрабатывается новая технология протезирования аорты. Кроме того, как рассказывают врачи-учёные, её применение может исключить проведение последующих операций.

— Расслоение аорты — экстренное заболевание, — говорит заместитель директра клиники по научной работе, доктор медицинских наук Александр Романов. — Его острое и подострое течение связано с высокой летальностью. Эта разработка позволяет оказать экстренную помощь, экономя силы на создание швов. Этот протез позволит спасти большее количество жизней.

В настоящее время через учреждение проходят в год порядка 50 — 60 пациентов с острой патологией расслоения аорты и ещё несколько десятков — с хронической. Как рассказывает заведующий научно-исследовательским отделом хирургии аорты, кандидат медицинских наук Дмитрий Сирота, используемые модели протезов имеют значительные недостатки: непосредственно при имплантации протеза требуется тщательный шов хирурга, что занимает определённое количество времени.

— Целью нашего проекта явилась разработка нового гибридного протеза, который позволит стандантизировать эти соединения между крупными ветвями аорты и самой аортой, позволит ускорить вмешательство и создать быстрособираемый гибридный протез, — рассказывает Дмитрий Сирота. — Он похож на те, которые уже доступны на рынке, но он позволяет выполнить быструю имплантацию сосудистых протезов в артерии, снабжающих кровью руки и голову, наиболее опасные участки на основе быстрособираемых нитеноловых соединений.

В настоящее время, по словам завотделом хирургии аорты, изготовлены опытные образцы различной модификации и 3D-модель аорты, при помощи которых предстоит проработать механизм внедрения протеза.

— Кроме того мы работаем над самой стенкой гибридного протеза, перебираем различные варианты плетения, пропитки, — сообщает Дмитрий Сирота. — Мы тестируем патологическую стенку аорты человека, забираем участки эксплантированной аорты во время или после операции при расслоении аорты. Пробуем её на разрыв, чтобы понять с какой силой должен раскрываться стентграфт и чтобы не разорвать собственную стенку аорты.

На следующий год запланированы испытания на животных.

— В эксперименте на крупных животных будет использована модель свиньи, — поясняют в НМИЦ Мешалкина. — Кроме того, планируется оценка структурных трансформаций имплантата при длительном функционировании. Свинья должна некоторое время, около 6 месяцев, пробыть с этим протезом. Затем мы должны исследовать стенку аорты, стенку гибридного протеза, чтобы исключить какие-то негативные моменты.

В случае успешного завершения этой стадии испытаний и прохождения всех необходимых регистрационных процедур новая технология сможет уже в 2025 году использоваться в клинической практике.

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