Противогазы почти на 50 млн рублей закупают для Черепановского района Новосибирской области

В Новосибирской области объявлен аукцион на поставку 14 433 противогазов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» (ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»).

Местом поставки указан Черепановский район Новосибирской области.

Согласно документации. противогазы фильтрующие должны поставляться в деревянной таре (габаритные размеры ящика 0,9х0,5х0,45 метра, масса ящика не более 36 кг.). Требуется, чтобы каждое тарное место (ящик) содержало упаковочный ярлык и руководство по эксплуатации противогаза.

Отмечается, что противогазы должны быть изготовлены не ранее первого квартала 2024 года.

Среди дополнительных характеристик, указаны: наличие сумки противогаза, фильтра комбинированного (в соответствии с ГОСТ 12.4.235-.2019) и наличие лицевой части в сборе (в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015)

Победителю конкурса необходимо выполнить условия поставки в течение 120 календарных дней со дня заключения контракта.

Начальная цена контракта — 49 793 850 рублей. источник финансирования — бюджет Новосибирской области.

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