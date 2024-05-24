Игорь Украинцев уходит с поста главы новосибирского отделения «Зеленых»

Депутат горсовета Новосибирска, входящий во фракцию «Лига эффективности» Игорь Украинцев, уходит с поста главы реготделения партии «Зеленые». Ожидается, что этот пост займет помощник депутата Заксобрания и девелопера Алексей Бурика. Его кандидатура уже рассмотрена на заседании федерального президиума партии. Сегодня на собрании регионального отделения Бурика будет избран председателем.

Как поясняет Украинцев, в мае у него истекает пятилетний срок полномочий на посту председателя реготделения и сейчас он решил больше заниматься внепартийными проектами «Лиги эффективности», масштабировать эту деятельность. При этом Украинцев подчеркивает, что продолжит реализацию проектов с «Зелеными». Кроме того, в планах политика — межрегиональные проекты.

Напомним, Игорь Украинцев в 2013 году был избран депутатом Совета народных депутатов Кузбасса. В 2017 году вернулся в Новосибирск и возглавил общественный клуб ГК «Стрижи». В 2019 стал председателем реготделения партии «Зеленые», в 2020 — директором по развитию социальных проектов ГК «Стрижи». Кроме того, в 2020 году Украинцев был избран депутатом горсовета Новосибирска по округу № 11. В 2024 году принимал участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска по новой модели и вышел в финал.

Ранее редакция сообщала о том, что больше всего голосов на выборах в Молодежный парламент набрал представитель «Лиги эффективности» Андрей Шамалев. Однако, при рассмотрении программ кандидатов на пост спикера парламента он уступил Алине Шиляевой, которая набрала больше голосов.