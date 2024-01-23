В Новосибирске оштрафовали УК за грязную площадку с мусорными контейнерами

В Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности одну из управляющих компаний в Октябрьском районе из-за халатного содержания площадок под мусорные контейнеры.

Под проверку попала УК в Шевченковском микрорайоне города.

— Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства управляющей организацией допущено многочисленное скопление бытового мусора на контейнерных площадках, несвоевременная уборка территории, ее недостаточная промывка и дезинфекция, — пояснили Infopro54 в пресс-службе надзорного ведомства.

По фактам выявленных нарушений Управляющую компанию наказали штрафом, руководителю внесли представление, а начальник участка привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске УК «Регион» выплатит 200 тысяч школьнику, упавшему на обледенелом крыльце дома.