В Новосибирске оштрафовали УК за грязную площадку с мусорными контейнерами

В Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности одну из управляющих компаний в Октябрьском районе из-за халатного содержания площадок под мусорные контейнеры.
Под проверку попала УК в Шевченковском микрорайоне города.
— Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства управляющей организацией допущено многочисленное скопление бытового мусора на контейнерных площадках, несвоевременная уборка территории, ее недостаточная промывка и дезинфекция, — пояснили Infopro54 в пресс-службе надзорного ведомства.
По фактам выявленных нарушений Управляющую компанию наказали штрафом, руководителю внесли представление, а начальник участка привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске УК «Регион» выплатит 200 тысяч школьнику, упавшему на обледенелом крыльце дома.
Фото: Прокуратура Новосибирской области.
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