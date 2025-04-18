Прохладная погода ожидает новосибирцев на Пасху

В выходные 19 и 20 апреля в Новосибирске ожидается дождливая погода. По ночам столбик термометра упадет за нулевую отметку, днем температура воздуха прогреется до +7. Такой прогноз для столицы Сибири опубликовал сервис Яндекс Погода.

В субботу, 19 апреля, в Новосибирске будет облачно и без осадков. Утром температура составит -5°…-3°, днем поднимется до -2°…-2° и сохранится на этом уровне вечером, а к ночи похолодает до утренних значений. Ветер умеренный, до 7 м/с.

Прохладная погода сохранится в Новосибирске в день празднования Пасхи — 20 апреля. Согласно прогнозам синоптиков, в городе сохранится пасмурная погода, а в течение дня ожидается снег и дождь. Температура воздуха утром составит -3°…-1°, днем и вечером прогреется до +2°…+3°, а к ночи — до +7°. Ветер с порывами до 11 м/с.

Стоит отметить, что Пасха — один из самых значимых праздников в христианской традиции. Он сопровождается множеством народных примет, связанных с погодой. Например, считалось, что если в этот день идет дождь, то оставшийся месяц весны будет дождливым. Пасмурное небо, но без осадков, является предвестником прохладного лета. А ливень на Пасху говорит о том, что летом будет хорошо расти трава.

Ранее редакция сообщала, что депутат Государственной думы Дмитрий Гусев сообщил о разработке законопроекта, который предусматривает объявление Пасхи и Троицы выходными днями. Кроме того, предлагается предоставить дополнительный выходной на следующий день после праздников.