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«Ситуация близка к критической»: в районах Новосибирской области большегрузы разбивают дороги

  • 18/04/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
В районах Новосибирской области большегрузы разбивают дороги
Дорожники просят новосибирские компании перейти на более лёгкий транспорт

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) призывает руководителей предприятий временно использовать для перевозки грузов автомобили малой и средней грузоподъёмности из-за ухудшения состояния дорог.

В ведомстве отмечают, что большегрузные автомобили создают глубокие колеи, в которых застревают, затрудняя проезд не только школьному и общественному транспорту, но и личным автомобилям жителей. Многие люди жалуются на то, что не могут добраться до дома.

По данным экспертов ТУАД, в регионе уже есть несколько проблемных участков дорог, которые требуют немедленного внимания. В их числе дороги, ведущие к посёлку Витамина от станции Мочище, на Ленинск-Кузнецкую трассу со стороны Кольцово, мимо коттеджного посёлка Тандем, на Легостаево в Искитимском районе и другие.

Несмотря на то, что дорожные службы активно работают над устранением пучинообразований на наиболее проблемных участках, они не смогут заделать ямы новым асфальтом до тех пор, пока грунт не стабилизируется. Поэтому в период весеннего ограничения движения ТУАД настоятельно рекомендует соблюдать все меры предосторожности и использовать для перевозки грузов автомобили малой и средней грузоподъёмности.

Стоит отметить, что на разрушение дорог в соцсетях активно жалуются жители Верх-Тулы. На минувшей недели жители поселка Линево под Новосибирском блокировали проезд большегрузов по улицам.

Ранее  редакция сообщала о том, что дачникам снова придется стоять в пробках на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Из-за ремонта путепровода на вылетной трассе из города введено реверсивное движение.

Источник фото: Freepik / Автор —  aleksandarlittlewolf

 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ТУАД дорога большегруз


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