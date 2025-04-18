«Ситуация близка к критической»: в районах Новосибирской области большегрузы разбивают дороги

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) призывает руководителей предприятий временно использовать для перевозки грузов автомобили малой и средней грузоподъёмности из-за ухудшения состояния дорог.

В ведомстве отмечают, что большегрузные автомобили создают глубокие колеи, в которых застревают, затрудняя проезд не только школьному и общественному транспорту, но и личным автомобилям жителей. Многие люди жалуются на то, что не могут добраться до дома.

По данным экспертов ТУАД, в регионе уже есть несколько проблемных участков дорог, которые требуют немедленного внимания. В их числе дороги, ведущие к посёлку Витамина от станции Мочище, на Ленинск-Кузнецкую трассу со стороны Кольцово, мимо коттеджного посёлка Тандем, на Легостаево в Искитимском районе и другие.

Несмотря на то, что дорожные службы активно работают над устранением пучинообразований на наиболее проблемных участках, они не смогут заделать ямы новым асфальтом до тех пор, пока грунт не стабилизируется. Поэтому в период весеннего ограничения движения ТУАД настоятельно рекомендует соблюдать все меры предосторожности и использовать для перевозки грузов автомобили малой и средней грузоподъёмности.

Стоит отметить, что на разрушение дорог в соцсетях активно жалуются жители Верх-Тулы. На минувшей недели жители поселка Линево под Новосибирском блокировали проезд большегрузов по улицам.

Ранее редакция сообщала о том, что дачникам снова придется стоять в пробках на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Из-за ремонта путепровода на вылетной трассе из города введено реверсивное движение.