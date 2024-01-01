Землю, занятую магазином, отдадут под озеленение в Новосибирске

Уведомление об изъятии земельного участка для нужд города размещено на сайте муниципалитета. Речь идет об участке площадью 1000 кв метров, который в настоящее время занимает магазин, расположенный по адресу пер. 3-й Бронный, 28/1 в Кировском районе Новосибирска.

Как говорится в документе, на участке планируется разместить объекты озеленения. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии поручено направить копию постановления об изъятии в Росреестр и собственнику участка, организовать проведение оценки рыночной стоимости земельного участка, а также подлежащих возмещению убытков. С владельцем заключат соглашение либо предъявят ему иск в случае принудительного изъятия площадки.

В настоящее время на участке находится магазин, который возводила компания «Отелит». В здании арендует площади сеть «Ярче», две точки продажи алкоголя, а также пункт выдачи интернет-заказов.

Стоит отметить, что слева от торгового здания вдоль улицы Бронной расположена довольно большая полоса свободных земельных участков. Судя по сообщениям в сообществе от местных жителей, они не понимают с чем связана необходимость сноса магазина, если вокруг достаточно много свободной земли для размещения объектов озеленения.

Ранее редакция сообщала о том, что выплаты за снос деревьев выросли впервые за 11 лет в Новосибирске.