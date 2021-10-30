В отношении ПФК «Агросервис» возбуждено уголовное дело

Прокуратура Кировского района Новосибирска совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд при реализации национального проекта «Демография».

Установлено, что в 2019-2020 гг. между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью ПФК «Агросервис» заключены муниципальные контракты на строительство здания детского сада-яслей на ул. Мира, д. 25а в Новосибирске.

— Выполняя взятые на себя обязательства, общество завысило стоимость отдельно выполненных работ (разборка кирпичных стен, демонтаж ограждений, утепление фундаментных плит и другое). При этом учреждение перечислило подрядчику более 7,5 млн рублей бюджетных средств в качестве оплаты за такие «работы» по исполненным контрактам, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения следователь полиции возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Напомним, в июне суд Октябрьского района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении гендиректора ООО ПФК «Агросервис», признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый в результате своих действий причинил ущерб ФКУ «Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД РФ» на сумму более 134 млн рублей.

ООО ПКФ «Агросервис» осуществляет строительство здания на улице Романова в центре Новосибирска, где предполагается разместить ряд подразделений мэрии. Стоимость работ по проектно-сметной документации составляет около 350 млн рублей. Площадь будущего здания — более 6,6 тысячи кв. м. Кроме того, «Агросервис» строит образовательное учреждение в Советском районе Новосибирска. В прошлом году компания выиграла тендер на строительство общежития НГТУ. Ранее компания выступала подрядчиком строительства Регионального центра волейбола. В июле в ходе проверки ГУ МЧС в Региональном волейбольном центре выявлено 26 фактов нарушения правил противопожарной безопасности.