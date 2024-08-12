За полгода изъято 278 килограмм насвая в Толмачево

278 килограмм насвая было изъято за последние полгода в аэропорту Толмачево.
Всего было возбуждено 184 дела о нарушении запретов и ограничений на ввоз табачной и алкогольной продукции авиапассажирами международных рейсов. Это на 14% больше, чем в прошлом году.
По сравнению с первым полугодием прошлого года количество нарушений при ввозе сигарет выросло в 4 раза. Чаще всего нарушали китайцы, а также россияне по возвращении из отпуска в ОАЭ и Турции.
Количество попыток нелегального перемещения алкоголя снизилось с 8 до 5. Вино и местные алкогольные напитки в основном привозили из ОАЭ, Таиланда, Узбекистана и Азербайджана.
Самый крупный пример в этом году — туристка из Турции пыталась провезти 9 блоков сигарет сверх установленной нормы.
Ранее редакция сообщала о том, что экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска.
Источник фото: Сибирское таможенное управление.
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