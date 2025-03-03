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Прямые рейсы во Вьетнам возобновляются из Новосибирска

  • 03/03/2025, 19:30
Автор: Оксана Мочалова
Прямые рейсы во Вьетнам возобновляются из Новосибирска
Полеты будут выполняться один раз в неделю

С 22 марта 2025 года возобновляется программа чартерных рейсов из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), сообщила пресс-служба аэропорта. Выполняться они авиакомпанией AZUR  air будут один раз в неделю на воздушных судах Boeing 757-200.

В аэропорту уточнили, что программа с прямыми вылетами из Новосибирска уже сформирована.

Нячанг называют пляжной столицей Вьетнама. Курорт славится своим 7-километровым песчаным пляжем с мелкозернистым жёлтым песком. Он находится на побережье Южно-Китайского моря, в провинции Кханьхоа. Среднегодовая температура воздуха составляет 23-26 градусов по Цельсию, а температура воды в море варьируется от 24 до 29 градусов в зависимости от сезона. Среди достопримечательностей Нячанга храмовый комплекс Понагар, построенный в VII-XII веках и пагода Лонгшон.

По данным регионального информационно-аналитического центра STI, по итогам 2024 года выездной турпоток по пляжным направлениям из аэропорта Новосибирска составил 400 тысяч туристов (+20% по сравнению с 2023 годом). Вьетнам стал одним из наиболее популярных направлений. Сюда съездили отдохнуть 4,2 тысячи человек.

Самым популярным у сибиряков направлением отдыха в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. На третьем месте — Санья (КНР).

Аэропорт занимает 4-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи. В 2024 году доля трансферных пассажиров аэропорта составила 26,9%.

Ранее редакция сообщала, что свыше 37 тысяч иностранных туристов посетили в 2024 году Новосибирскую область. Туротрасль заплатила в бюджет почти 14 млрд рублей налогов.

Фото редакции Infopro54, автор-  Геннадий Мочалов

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Рубрики : Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм прямой рейс


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