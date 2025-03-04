Новосибирск оказался на третьем месте в России по числу студий автодетейлинга

В феврале новосибирцы стали на 14% чаще интересоваться студиями автодетейлинга, а общее число мест, где можно привести в порядок свой автомобиль в городе достигло 425. Таким образом за год количество таких сервисов увеличилось на 1,7%. Такими данными поделились специалисты геосервиса 2ГИС.

​​Традиционно лидером по приросту точек детейлинга в России стала Москва. За последние 12 месяцев количество таких сервисов в столице выросло на 28%, до 1899. В пятерку лидеров по приросту также вошли Санкт-Петербург с 853 сервисами (+16%), Краснодар (+13,6%), Уфа (+10%), Ростов-на-Дону (+7,3%). Новосибирск же в этом рейтинге занял тринадцатое место по приросту точек за год и на третьем по их общему числу.

​​— К сфере детейлинга в 2ГИС относятся организации, которые оказывают комплекс услуг по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля для придания превосходного внешнего вида. Как правило детейлинг включает в себя мойку кузова с применением специального оборудования, обезжиривание кузова антисиликонами, абразивную и защитную полировку кузова, полировку лакокрасочной поверхности, полировку остекления, полировку фар, полировку дисков, чернение резины, уборку и химчистку салона, багажника, моторного отсека и двигателя; нанесение защитных покрытий на элементы автомобиля, — пояснили аналитики.

В детейлинг-центре «Detailing Time» Infopro54 рассказали, что спрос на такого рода услуги в Новосибирске стабилен, незначительный прирост начался еще в прошлом году. По словам собеседников редакции, чаще всего новосибирцы обращаются за оклеиванием кузова пленкой.

Ранее редакция писала о том, что срок владения легковым автомобилем в России увеличился вдвое. Автолюбители стали реже выставлять на продажу машины в возрасте до двух лет.