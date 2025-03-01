Свыше 37 тысяч иностранных туристов посетили в 2024 году Новосибирскую область

За 11 месяцев 2024 год в Новосибирской области туристический поток составил 3,147 тыс. поездок, что на 22,8 % выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщили редакции Infopro54 в Минэкономразвития региона, по этому показателю регион занял 9 место среди всех субъектов Российской Федерации и 1 место в Сибирском федеральном округе.

— Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в Новосибирской области, за 11 месяцев 2024 года, по данным ЕМИСС, составила 37 341 человек. Из них больше всего туристов из Китайской Народной Республики, Германии и Республики Казахстан, — говорится в ответе, полученном редакцией.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Напомним, в 2019 году, до пандемии и санкций, Новосибирскую область посетили более 90 тысяч туристов, из них около 76 тысяч гостей из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что туристический налог ввели в шести муниципальных образованиях Новосибирской области.