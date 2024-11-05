ПСБ учредил компанию для администрирования земельного резерва жилищных проектов, связанных с ОПК

ПСБ создал дочернюю организацию «ПСБ-Наша Земля», целью которой является формирование земельного фонда для программы по строительству жилья для работников оборонных предприятий и участников госзаказов в области обороны.
Эта новая структура будет заниматься множеством задач, касающихся реализации жилищных проектов ПСБ, включая формирование земельного фонда на базе непрофильных активов предприятий и залогового имущества банка. Она также обеспечит оперативный подбор и разработку земельных участков согласно запросам промышленных предприятий для строительства.
На пост генерального директора компании назначена Алина Аталикова, которая более пяти лет работает в ПСБ и занимается реализацией основных проектов в департаменте финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса.
Сергей Добрин, старший вице-президент и директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ, отметил, что на данный момент ПСБ активно развивает жилищные проекты более чем в 30 российских регионах. Программа зарекомендовала себя как эффективный способ поддержки кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Продолжается расширение таких инициатив и улучшение инструментов их реализации.
В 2023 году мы начали создание строительного холдинга, зарегистрировав дочернюю компанию, которая станет застройщиком большинства наших проектов. Это способствует повышению прозрачности и экономической эффективности. Кроме того, мы учредили компанию «ПСБ-Наша Земля», что позволит улучшить управление земельными ресурсами и повысить операционные показатели программы, добавил Сергей Добрин.
В 2021 году ПСБ разработал и запустил программу по строительству жилья для работников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа. Банк возводит жилье и необходимую инфраструктуру в промышленных центрах, моно- и спутниковых городах, предлагая жилые комплексы в непосредственной близости к местам работы сотрудников с дисконтом от 15 до 40% от рыночной стоимости.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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